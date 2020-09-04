新北市加利科技公司老闆林明進涉嫌輸入陸製非醫用口罩混充，指控被政府壓得產不過氣來，不得出此下策，更爆料有廠商也這樣做。對此，韓粉感嘆看看時前高雄市長韓國瑜是怎樣幫助弱勢族群，結果全台灣只監督高雄。現在政府口口聲聲說國家隊，實際上是血汗工廠聲聲淚。

據《中國時報》報導，位於新北市八里區的口罩國家隊「加利科技公司」遭踢爆，以陸製口罩「魚目混珠」台製口罩，林明進機動表示，自從六月起國軍撤離產線後，廠商還是要如數繳交國軍支援時的46％產量，員工根本無法負荷，每個月最多休2天，他之前就曾跟政府反映過口罩生產負荷量太大，但未獲回應。

林明進更表示，「剛加入國家隊時，我以國家隊為榮，但後來我以國家隊為恥。」他說，「我做錯誤的決定不好，但不後悔」！

對於加利喊冤有去反映調降徵用數量遭到拒絕一事，經濟部官員駁斥，當初全額徵用改定額徵用，廠商只要繳給國家一定數量後，其餘可在國內、國外自由買賣，這應是廠商想要外銷的藉口。且當初徵用口罩工廠數量，都有依據其產能大小作合理分配。

對此，粉專「韓黑父母不崩潰」臉書發文痛批，「想要口罩外交大外宣，也先照顧好國民的需求吧？！也不要你好聽講口罩國家隊，實際上血汗工廠聲聲淚」！

該粉專更表示，看到政府現在做法，在想到今年1月韓國瑜的高雄市府就先採取行動，讓32832萬高雄市低收入戶的市民都能先拿到3個口罩，面對災難最弱勢的優先照顧，結果當時全台灣只監督高雄。

(中時新聞網)