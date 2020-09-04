為擴大人工智慧(AI)與資安管理應用，晶睿(3454)宣布加強與全球頂尖的影像管理軟體夥伴Genetec和Milestone整合，深化彼此產品相容性，使用者將能於Genetec和Milestone影像管理軟體中接軌使用晶睿通訊研發之AI影像辨識與資安警報通知功能。

晶睿通訊近年來積極發展安控AI影像辨識與資訊安全管理解決方案，與Genetec和Milestone整合，深化彼此產品相容性後，可實現AI影像辨識及資安警報兩大功能。

晶睿通訊產品企劃處協理張力平表示，晶睿通訊自2014年起啟動「解決方案策略整合聯盟(SolutionIntegration Alliance,SIA)」，選擇與全球不同領域的軟硬體頂尖夥伴合作，將晶睿通訊的產品與他們成熟的技術整合，以更高的效率共同創造出高價值的解決方案來符合市場需求，Genetec與Milestone是合作已久的兩大軟體夥伴，在策略聯盟下可望一起推進AI於影像辨識的應用，將安控產品與技術再進化。

在AI影像辨識部分，晶睿通訊表示，AI人工智慧技術為基礎，晶睿通訊自主研發以「人」為主體的智慧型影像分析技術(Smart VCA)，多元化七大影像辨識功能包含入侵偵測、徘徊偵測、跨線偵測、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉辨識與人群偵測等，透過AI引擎持續優化，有效提高辨識準確率並大幅降低誤發警報，上述透過晶睿通訊網路攝影機所提供的智慧型影像分析技術(Smart VCA)事件，皆可在Genetec Security Center與Milestone XProtect影像管理軟體中觸發相對應的警報；此外，安全管理人員更可透過Milestone XProtect輕鬆以視覺化顯示追蹤方框與偵測區域。

在資安警報方面，為迎戰日趨嚴峻的資安威脅，晶睿通訊與全球資安解決方案領導品牌趨勢科技合作，提供全方位端到端資安管理解決方案，在強化彼此整合後，安全管理人員可在Genetec Security Center與Milestone XProtectR影像管理軟體中接收網路攻擊警報，即時進行資安損害控制。

(時報資訊)