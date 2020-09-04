2020年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會將於4日晚在北京舉行。中共中央機關報《人民日報》「和音」專欄4日指出，服務貿易是當今國際貿易中最具活力的部分，是世界經濟增長潛力所在。當此世界經濟面臨深度衰退的關鍵時刻，大陸唱響「全球服務，互惠共用」主題，讓世界進一步看到了大陸堅定不移擴大對外開放的信念和決心，感知大陸對外開放向更高水準邁進、不斷推進同世界各國共同發展之勢。

報導指出，本屆服貿會是新冠肺炎疫情發生以來大陸第一次線上下線上並舉的重大國際經貿活動，備受世界矚目。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將在峰會以視頻方式致辭。

文章表示，當前，世界經濟總產出的6成來自服務業，占全球出口總額20％的服務出口貢獻了全球外貿增加值的近一半，服務業和服務貿易已成為世界經濟新引擎。正如世界可持續發展工商理事會主席兼執行長彼得．巴克所言，2020年服貿會在關鍵時刻舉辦，將促進全球貿易，增強人們對經濟復甦的信心，世界充滿期待。

文章形容，書寫「全球服務、互惠共用」的故事，更見大陸經濟發展的穩定紅利尤其珍貴。

服貿會的發展歷程，正是中國與世界持續分享經濟發展紅利的歷程。今年，大陸統籌疫情防控和經濟社會發展取得顯著成效，第二季經濟同比增長3.2％，惠譽、穆迪等機構近期紛紛上調中國經濟增長預期，世界更加看重搭乘大陸發展的快車。

今年服貿會展覽面積約20萬平方米，共計1.8萬家境內外企業和機構註冊參展參會──服務貿易前30強國家和地區均有企業和機構參展參會，399家世界500強企業的總部或分公司參展參會。事實充分說明，世界看重中國提供的歷史性發展機遇。

文章稱，書寫「全球服務、互惠共用」的故事，更見大陸擴大開放的行動不斷推進。中國上個月印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，將試點地區從17個擴圍至28個，說明擴大服務業對外開放也是大陸推進高水準開放的重要舉措。

從廣交會的「中國製造」到進博會的「中國市場」，再到服貿會的「中國服務」，中國堅定不移擴大對外開放的足音鏗鏘有力，詮釋著什麼才是站在歷史正確的一邊，展示出既發展自己也造福世界的胸懷。

文章說，書寫「全球服務、互惠共用」的故事，更見大陸順應大勢維護自由貿易的大國擔當。作為全球最大貨物貿易國和第二大服務貿易國，大陸始終是全球共同開放的重要推動者。大陸攜手各國共同促進服務貿易繁榮發展，正是堅定支持多邊貿易體制，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的重要舉措。

(中時 )