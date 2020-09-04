「口罩國家隊」加利科技有限公司，被查獲以陸製非醫療用口罩混充實名制口罩，主要流入雙北與宜蘭地區，引發社會震驚。老闆林明進昨日（3）晚間表示，工廠過勞問題讓他以參加國家隊為恥、希望將加利踢出國家隊。網友則認為，除了大罵廠商無良，也該反思繼續實名制的必要以及口罩外交背後代價該由誰買單。

食品藥物管理署於2日接獲，新北市三重區藥師發現收到來自加利科技有限公司八里廠出貨之實名制口罩一箱共36包，其中1包附有安徽製等簡體字樣標籤，經新北市藥師公會通報食藥署。食藥署隨即透過政風處，會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠於今年8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫療用名義混充醫療用銷售。

林明進表示：「剛開始以國家隊為榮，後來以參加國家隊為恥，為達到口罩需求，必須日以繼夜，沒辦法給員工休息。」「不曉得除了錢以外，我能給我員工什麼東西。」更坦言無法休息會要了員工的命，已向食藥署表明希望將加利踢出國家隊，以讓員工能每週排休。

消息一出，各界反應兩極。有網友留言：「曾經有人跟我說，口罩國家隊生產的實名制口罩一個賣5元，根本沒有利潤，投入人力生產沒得休息還賺不到錢，今天發生這種事，除了大罵無良廠商，是否也值得我們開始反思，繼續實名制的必要以及口罩外交背後的代價該由誰來買單。」其他網友則紛紛表示：「自然是全民買單」、「一將功成萬骨枯」、「還是得幫忙解決勞力不足的問題，不能只是一句口罩國家隊就不看問題，這又不是在搞民族愛國主義，這是不知道還要多久，看不到盡頭的長期問題」。

(中時新聞網)