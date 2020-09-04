國家隊口罩出現大陸製 加利科技說明

新北市多間藥局日前收到實名制口罩，卻發現裡頭混有「大陸製口罩」，經相關單位調查後，證實是由「加利科技公司八里廠」出貨的，對此，負責人林明進表示，以參加國家隊為恥，希望「趕快把我踢出國家隊」，至於目前檢調正在釐清是否觸犯刑法詐欺等罪嫌，林則說，他的錯他願意承擔，但東西用最頂尖東西交到消費者手上，何來詐欺之有。對此，律師葉慶元也說出自身看法了。

食藥署透過政風處，會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，現場查獲有標示「平面型非醫用一次性防護口罩」(已印有該公司Carry mask鋼印)之大陸進口產品及相關進口報單，部分已分裝改標為該公司實名制醫用口罩成品(皆印有該公司Carry mask鋼印)。

而面對恐面臨詐欺及違法藥事法等罪嫌，林明進說，「如果法官判斷我是詐欺，我也承認、坦然面對，但我可以請教各位，我詐欺是用瑕疵品詐騙消費者，但我是用最頂尖東西交到消費者手上，照ISO定義就視為他公司的生產品...」；他也說，只要消費者對加利有疑慮，都把東西退還給他，全數退款項，「但我沒賣黑心貨，最對不起員工，大年初五到現在沒辦法休息，除了給錢不曉得能給其他東西...」。

至於，林明進的說法，葉慶元則是在臉書寫下，這個答辯，感覺是...「自掘墳墓啊！」貼文曝光後，有不少網友則留言寫下，「這應該是不想被徵用，因為品質好，賣到國外更有賺頭...」、「連管制個口罩產地都會出問題；你相信這政府能管好豬肉產地？」、「大陸口罩未必是劣質品，只是這個老闆的說法未來在法庭上對他很不利」。

針對此案，目前食藥署已依據藥事法命廠商即刻停工，相關庫存品停止出貨，食藥署將持續清查該公司口罩產品流向，另相關內容檢調已介入偵辦。

(中時新聞網)