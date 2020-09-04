通用與本田策略結盟 攜手研發新車、降低成本 09:192020/09/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩大汽車製造商美國通用與日本本田周四（3日）宣布，他們已簽署無約束力的備忘錄，雙方將組成北美汽車聯盟，合作研發新車並分攤採購成本。 兩家公司表示，他們將立即制定新車合作計畫，預計2021年初便會展開工程作業。該聯盟將製造一系列汽車但以各自品牌銷售，未來也將在採購、研發與聯網服務方面合作。 通用汽車總裁羅伊斯（Mark Reuss）表示，此結盟能幫助兩家公司發揮綜效、降低研發成本，因此能夠挪出更多資金，用於投資新一代自駕車與電動車技術。 (工商 ) #通用 #本田 #策略結盟 #研發新車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Google投資200億 雲林建第三座資料中心 04:102020/09/04 財經要聞 華創投資鴻華 品牌轉型邁大步 04:102020/09/04 財經要聞 疫苗研發競賽 美陸俄新戰場 04:102020/09/04 兩岸要聞 達梭台灣用戶大會 秀數位轉型成果 04:102020/09/04 產業．科技 外籍經理人怕隔離 有家歸不得 04:102020/09/04 財經焦點 萬事達卡 推永續卡認證 04:102020/09/04 投資理財 工研院AIdea攜手乳業協會 運用AI人工智慧預測乳產量 10:322020/09/04 財經 庫林NFAC過濾系統 助廠商省下冷氣維修費 04:102020/09/04 財經要聞 連任救命丹 川普拚選前發疫苗 04:102020/09/04 兩岸要聞 訂單回穩 牧德 下半年有望谷底翻 04:102020/09/04 證券．權證 財經熱門新聞 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 美股崩800點殺完沒？華爾街專家：最慘恐在後頭 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 兩岸5G ETF人氣王 都是追蹤這檔爆款指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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