兩大汽車製造商美國通用與日本本田周四（3日）宣布，他們已簽署無約束力的備忘錄，雙方將組成北美汽車聯盟，合作研發新車並分攤採購成本。

兩家公司表示，他們將立即制定新車合作計畫，預計2021年初便會展開工程作業。該聯盟將製造一系列汽車但以各自品牌銷售，未來也將在採購、研發與聯網服務方面合作。

通用汽車總裁羅伊斯（Mark Reuss）表示，此結盟能幫助兩家公司發揮綜效、降低研發成本，因此能夠挪出更多資金，用於投資新一代自駕車與電動車技術。

(工商 )