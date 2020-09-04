找到女童的埋屍地點(圖/翻攝照片)

南投名間鄉3日驚傳一起虐死女童埋屍案！台中大里區一名4歲彭姓女童，遭生母與其37歲陳姓同居人凌虐致死，埋屍在陳嫌老家南投市與名間鄉交界的山區，據了解，該女童與年幼的哥哥，從小都是由外婆帶大，女童5月被媽媽帶走後，再也沒看到人，女兒7月初回家探望也沒帶著女童，最後起疑才報警，但為時已晚，女童已遭殺害埋屍山區，彭姓生母、陳姓同居人及另名友人涉有重嫌，均被依故意殺人罪、棄屍罪移送南投地檢署偵辦。

疑為兇嫌的陳男。（民眾提供／林心柔南投傳真）

女童命案震驚社會，許多民眾聚集在法院前揚言「伸張正義」。（廖志晃攝）

女童的外婆透露，孫女5月被女兒帶走，6月想與孫女視訊，女兒卻一直沒有回應，7月初女兒回來探望也沒帶著女童，心裡起疑，才在7月5日向台中市北屯第五分局報案，說自己的女兒跟孫女失蹤，沒想為時已晚，孫女已遭凌虐致死。

台中市社會局表示，女童與哥哥之前都被外婆照顧的很好，被列為脆弱家庭，發生女童遭生母與陳嫌凌虐致死後，哥哥仍與外婆同住，社會局會持續加強訪視。

警方表示，女童的生母交友複雜，與陳嫌是前男女朋友關係，居無定所，有時睡家裡，有時睡網咖，偵訊時向警方坦承，與陳嫌一同搬運屍體、埋屍，至於失蹤這段時間去哪裡，仍說詞反覆，避重就輕，警方目前偵訊後依故意殺人罪與棄屍體，將2人移送南投地檢署偵辦。

南投投4歲女童慘遭殺害，埋屍在南投縣名間鄉一處民宅旁菜園裡，這起事件經媒體曝光後，多位民眾不約而同的群聚南投警分局外。（林心柔攝）

南投分局分局長潘金葉說，發現女童時，她被大型黑色垃圾袋多層包裹住，身上有瘀青，遺體已被送到南投殯儀館，並報請檢察官相驗釐清死因。

(中時新聞網)