公鹿隊爆冷連輸熱火兩場，主將「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)大受打擊，還被退役球員傑佛生(Richard Jefferson)推文說：「阿提托康波是皮朋(Scottie Pippen)，他還在等待他的喬丹(Michael Jordan)。」
另一個退役球員傑威廉斯(Jay Williams)也跳出來唱和，他表示就連湖人球星詹姆斯(LeBron James)也曾經是皮朋，直到他等到了韋德(Dwyane Wade)。意思是說詹姆斯是皮朋，韋德是喬丹。
躺槍的詹姆斯非常不爽，他粗暴地推文質問傑威廉斯：「請說明這個話題到底干我什麼屁事！我現在只是在另一頭專心想著怎麼對付火箭而已。順便說一句，除了自己之外，我絕對不會想當任何人！屁！」
真正無辜躺槍的其實是皮朋，大家講得自己都不想成為皮朋，他豈不是很難堪？果然皮朋出來說話了，他質疑傑佛生：「我不是阿提托康波，他也不是我。我沒拿過連續兩年MVP。話說回來，你又是什麼咖？」
皮朋是史上最偉大的全能前鋒之一，通常被拿來和他比較是很光榮的，但在「喬丹與皮朋」的語境中，皮朋就只是第二人。開口評論的人也不是什麼球星，傑威廉斯更是只打過75場NBA的小人物，難怪詹姆斯和皮朋會生氣了。
(中時新聞網)
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