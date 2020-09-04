根據《紐約時報》資深記者史坦4日爆料，納許在確定接下籃網總教練位置後，第一時間就找了自己昔日在獨行俠最佳搭檔諾維茲基，希望他可以擔任籃網助理教練，卻遭諾維茲基斷然拒絕，原因是他只想享受退休生活，暫時不想工作！

也不能怪諾維茲基這麼「絕情」，竟拒絕跟自己搭檔長達6年的好友納許邀約，因為諾維茲基上個球季才結束自己長達21年的職業生涯，早就說過暫時只想休息，就算獨行俠老闆庫班也說過諾維茲基能做隊上任何工作，都被他直接拒絕。

納許會找上諾維茲基的主因，還是他並無任何NBA教練的資歷，身邊總是希望能有一個可以信賴的人陪伴，這也是籃網留下代總教練沃恩改當首席助理教練的原因，只是不知道沃恩跟納許之間有無交情，兩人的合作關係好壞也有待觀察。

起碼納許已經收服杜蘭特、厄文兩大籃網球星了，他說：「我跟杜蘭特都熱愛籃球，我們長年以來的關係就像老師與學生。我跟厄文不僅是兩個後衛，他也是我最愛看的球員之一，我和他在2015年紐約一起訓練過，他對我有一種尊重。」

(中時 )