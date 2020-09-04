微星於台北時間9月3日晚間，以線上虛擬高峰會方式舉行「登峰造極」發表會，宣示將以全新產品線「MSI Summit」，與既有的Prestige、Modern等三大系列正式跨入商務筆電領域，同時揭露了以費式數列及黃金比例設計之商務產品線的MIS Logo，全面搶進非電競的另一大利基型筆電市場。

微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群表示，2020年在COVID-19疫情衝擊下，是充滿挑戰的一年，但也帶來了新機會。因應疫情而出現的遠端工作新型態，讓微星堅定了以「商務與生產力」開展商務筆電產品線的決心。

微星全系列商務筆電皆將搭載可提升整體效能20％的第十一代Intel Core i處理器，與配置運算效能升級的Intel Iris Xe顯卡。此外，採用超薄鋁製、軍事耐用等級的機殼，及內建TPM 2.0加密的企業級安全性防護措施，進一步確保商務機密性滴水不露。

其中，首波搭載第十一代Intel Core i7系列處理器的MSI Summit新品，配備了如智慧手機的Modern Standby功能，可讓系統保持低功耗模式或處於休眠靜態狀態，亦能快速喚醒筆電。

針對遠距工作需求，微星也於MSI Summit系列內建Autopilot遠端IT管理技術，可供企業IT人員遠端設定所有筆電應安裝的應用程式，讓員工連網即安裝，大幅簡化IT設定流程，進而縮減管理成本。

另包含觸控螢幕、語音通話必備的智能降噪功能，可自動消除通話雙方的環境噪音，維持視訊會議的穩定和順暢度。

此外，Summit B系列產品線首先端出的新品Summit B15／B14，皆配置Intel Iris顯卡，及約達10小時以上的電池續航力，能協助商務人士在旅途或出差途中保持極佳生產力。

至於Summit E系列則提供可搭載NVIDIA GeForce GTX1650Ti（GDDR6 4GB）Max-Q顯卡的多元選擇，及支援Windows Hello臉部識別的紅外攝像頭。除了Summit E15／E14外，微星也公開了其即將問世的翻轉螢幕筆電Summit E13 Flip，可360度翻轉螢幕、同時結合筆電的實用性和平板電腦的便利，加上便捷易攜，完美結合筆電的實用性和平板電腦的便利性，以適應現代人的多元工作模式。

另針對行動工作者優化使用者體驗的Prestige和Modern兩大系列中，MSI Prestige 14 Evo為全球首批通過第十一代處理器支援的Intel Evo認證之筆電之一，不僅具高效能、即時喚醒等功能，高續航力電池的配置皆能幫助使用者擁有更好的機動性，展現更高水準的工作效率。

微星全新商務＋生產力之三大系列筆電新品，並預計最快於今年10月陸續上市。

(工商 )