加利科技有限公司以陸製口罩混充實名制口罩販售，流入新北市、台北市和宜蘭縣，引起各界譁然，對此，食藥署表示，加利口罩上印有「Carry mask」的標示，若民眾有領到此字樣的實名制口罩，今起到11日之前可帶著口罩去藥局、衛生所換貨。

新北三重區某藥局昨發現實名制口罩中含有陸製口罩，經食藥署調查了解後，證實為加利科技有限公司用大陸製非醫用口罩混入實名制醫用口罩銷售，自8月起已進口337萬片，流入新北市、台北市和宜蘭縣。

食藥署品質監督管理組長遲蘭慧昨在記者會上表示，加利在台生產的口罩印有「Carry mask」的標示，而混入實名制的陸製口罩也有相同標示，若民眾領到此字樣的實名制口罩，4日起至11日可帶著口罩到藥局、衛生所換貨，不需要持有健保卡。

網友曬出口罩，三分之一來自加利，圖中加利的鋼印有兩種。（摘自PTT）

而實名制口罩混入陸製口罩的消息被分享到PTT上，其中有位網友分享，檢查口罩庫存竟發現有3分之一印有「carry mask」的字樣，也就是來自加利的口罩，比較數十片的口罩發現，字體有些不同，「圖中左邊是一個月前領的，右邊是上禮拜領的，鋼印字體明顯不一樣」。

(中時新聞網)