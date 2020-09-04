周三仍受資金追捧的華爾街股市在周四出現全面下跌，三大指數和費城半導體大幅下挫。近幾個月領漲股市的科技股普遍下跌，五大科技股集體向下，更是導致主要指數下降的主因。周四收盤，道瓊工業平均指數跌807.8點或-2.78%，為28292.7點，打破自二月以來突破29000點的漲勢。標普500指數跌125.8點或-3.51%，為3455.1點。那斯達克綜合指數跌598.3點或-4.96%，為11458.1點，創下6月11日以來最大單日跌幅，逆轉了之前漲勢。

分析認為，經濟數據顯示市場對經濟復甦的緩慢感到擔心，另中美兩強的緊張態勢未緩解，從南海軍事緊張到晶片限制戰，以及美國政府經濟刺激方案遲遲的未推出，讓投資人不安。

美國勞動部公布，上周初次請領失業救濟人數為88.1萬人，低於預估的95萬人。市場解讀政府單位調整統計計算方法，因此不能與前兩周的101萬人數據相比較。而上周持續請領失業救濟人數為1310萬人，周減76萬人。

八月美國企業就業增加42萬人，遠低於市場預測的增加95萬人，顯示就業復甦遠遠落後，政府財政刺激方案遲未推出，讓商業活動需求無法增長。

傳創辦人馬斯克大量拋售持股，特斯拉跌9%，收報407美元；另蘋果跌8%，報120.88美元，蘋果一度跌8.29%，收盤為3月16日以來最大跌幅；另外其他重量級科技股集體下挫，微軟跌6%，谷歌跌%，亞馬遜跌4.6%，臉書跌3.7%。

那指在過去數月不斷突破歷史新高，數字上甚至逼近台股指數。其中蘋果和特斯拉扮演關鍵角色，然在兩大科技股周一分拆為細股欲吸引更多散戶後，股價開始後繼乏力。分析師認為，在資金一窩蜂湧入後，相對於其他疫情受惠股，科技股顯得價高，因此難免有修正調整。

市場已有美股是否出現崩盤的討論，然多數市場分析認為美股不會崩盤，但不會以日日創歷史新高的方式來維持上升，股市需一段時間調整。Oanda分析師認為美中關係在多面向的惡化，中國祭出新半導體政策，在2025年前為半導體提供支持，讓投資人將資金從科技股轉移到其他未受防疫支撐和先前領跌的企業股，或周期性股票。先前不斷創高的科技股，投資人開始擔憂高點的終點是否到來，科技股可能在美中關係持續惡化下向下修正。

(時報資訊)