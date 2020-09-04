NB需求依舊強勁，且非IT產品出貨放量，電池模組廠—新普(6121)8月合併營收攀升至73.85億元，月增8.71%，年增7.92%，創下今年單月新高，由於美系品牌大廠新產品陸續上市，新普科表示，第3季看起來不會差，有機會延續往年趨勢超越第2季，全年業績成長可期。

全球新冠肺炎疫情難止，不僅商務NB因遠距工作需求強勁，主攻教育及入門級市場的Chromebook亦因各國政府因應線上教學需求採購訂單大增，讓NB電池廠今年業績強強滾，隨著傳統旺季來臨，在NB及非IT產品出貨暢旺下，新普科8月合併營收攀高至73.85億元，月增8.71%，年成長7.92%，為今年單月新高，累計前8月合併營收為482.41億元，年成長8.58%。

新普科第2季合併營收為195.78億元，創下歷年同期新高，營業毛利為20.26億元，單季合併毛利率為10.35%，稅後盈餘為11.82億元，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為6.39元；累計上半年合併營收為340.62億元，營業毛利為34.51億元，合併毛利率為10.13%，稅後盈餘為18.48億元，亦是歷年同期新高，每股盈餘為9.99元。

受惠於兩輪電動車因歐洲各國陸續解封銷售增溫，且BBU出貨放量，加上NB訂單持續暢旺，而美系品牌大廠下半年新產品又陸續上市，讓新普科下半年業績依舊看好，新普科表示，第3季業績不會太差，如無意外，第3季業績有機會超越第2季，全年業績有機會比去年好。

(時報資訊)