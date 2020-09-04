羅志祥今年4月被周揚青爆出多人運動醜聞。（圖／中時資料照片）

「亞洲舞王」羅志祥今年4月被舊愛周揚青爆出9年感情告終真相，直指男方用情不專、愛搞「多人運動」，羅志祥挽回無果，最近人在台灣常被媒體拍到運動或跟朋友聚會，昨(3日)他被挖按了爆乳網紅「肝連妹」性感照，又遭批評，而羅志祥稍早曬了一張穿新T恤的照片，衣服上面用拼音寫著「關你屁事」，似隔空嗆酸民。

「豬揚色變」爆出後，羅志祥在大陸的工作全無，今年7月羅志祥過41歲生日，原本眾星發文祝賀的盛況不再，《極限挑戰》的導演則是在一片安靜中開腔，讚小豬是：「最優秀的合作者」，不離不棄的態度有望再度合作，而另一女主角愷樂最近則是現身在歌手陳零九的新歌MV中，疑為復出試水溫。

羅志祥曬新衣暗嗆「關你屁事」。（圖／翻攝自showlo IG）

周揚青凌晨發文。（圖／翻攝自微博）

昨羅志祥爆出網上依舊動作頻頻，連按有「台版三上悠亞」之稱的「肝連妹」周苗苗多篇發文，而其中一張還是在小豬所開的潮店打卡，她與穿著低胸性感裝扮的友人在鏡頭前大秀事業線，雙峰呼之欲出，肝連妹開心寫下：「姐妹們的下午茶時間，咖哩飯太好吃了，我要吃十個！」

羅志祥發文自稱在反省。（圖／翻攝自微博）

微博上曝光羅志祥先前回應粉絲的文章，有人問他最近在做什麼？他回應「反省」，沒想到又傳出按讚爆乳網紅傳聞，引來網友酸：「這就是反省」，而「前任正宮」周揚青今凌晨分享和朋友喝酒照片，說：「我：貓貓這杯我們敬什麼？貓貓：敬未來可期……… ​​​」，沒對羅志祥事件再發一語。

(中時新聞網)