陸媒《環球時報》4日引述美媒報導指出，在美國限制華為等中國大陸公司獲取晶片的背景下，大陸正在大力支持本地半導體產業發展。據不具名消息人士稱，大陸為發展在地半導體產業，全面規畫一套最新政策，應對美國政府的相關限制，而且賦予這項任務「如同當年製造原子彈一樣」的高度優先權。

《環時》引述美媒報導匿名人士表示，到2025年的5年之內，北京正準備廣泛支持「第3代半導體」。於大陸《十四五規畫》草案加添一系列措施，以加強半導體行業的研究、教育及融資。比較於傳統的矽材料，第3代半導體以氮化鎵、碳化矽、硒化鋅等寬頻半導體原料為主，更適合製造耐高溫、耐高壓、耐大電流的高頻大功率器件。

《環時》引述報導稱，大陸即將制訂努力擴大國內消費、在國內製造關鍵技術產品等內容的下一個5年經濟計畫，大陸允諾2025年前，向無線網路到人工智慧等技術領域投入約1.4兆美元。研究公司龍洲經訊的技術分析師王丹（音譯）認為，「中國意識到半導體是所有先進技術的基礎，不能再依賴美國供應，面對美國加緊限制獲取晶片，中國的對策只能是繼續推動發展自己產業。」

《環時》報導，大陸海關統計，2019年大陸晶片進口金額為3040億美元，較去年同期減少80億美元，同比下降2.6％。大陸國務院發布的相關資料顯示，大陸晶片自給率2019年僅為30％左右。大陸國務院日前印發《新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質發展的若干政策》強調，積體電路產業和軟體產業是資訊產業的核心，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。

《環球時報》報導，通信專家項立剛昨受訪時稱，當前國際環境已發生變化，美國不斷利用其在全球晶片產業的優勢地位圍堵大陸，這也讓全大陸上下意識到，對於晶片這種「卡脖子」的核心產業，必須要有主動權，不能再受制於人。中芯國際創始人兼原CEO張汝京日前則表示，5G領域常常會用到第三代半導體，大陸在5G技術上保持領先，並在通信、人工智慧、雲端服務等領域超前發展，這些高科技的應用都將推動第3代半導體發展。

(中時 )