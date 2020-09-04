國民黨將發起食安公投，反對美豬進口。對此台中市長盧秀燕4日受訪表示，不應隨便放寬食安標準，一定要讓台灣民眾安心地吃、安全地吃，希望中央懸崖勒馬，不要開放含瘦肉精的豬肉進口；盧也說，要民眾自行察覺，真的很困難，不應將把關任務交給民眾，最好的方式就是「不要開放進口，維持現狀」。

「希望中央政府一定要聽進民眾的心聲！」盧秀燕語重心長表示，豬肉是台灣人最主要的肉食，無論爌肉、滷肉飯、貢丸等，都是使用豬肉，如何讓民眾吃到沒有瘦肉精的肉品，就是現在的零標準，現在大家不用煩惱，因為台灣目前沒有含瘦肉精的豬肉。

盧秀燕說，一旦開放進口，賣家很麻煩，要去標示，民眾還要去辨別。更令人擔心的是，含瘦肉精的豬肉便宜很多，可能摻在貢丸、滷肉飯內，民眾無法辨別。瘦肉精吃多了，對身體非常不好，希望政府一定要聆聽民眾的聲音，不要進口含瘦肉精的豬肉，保障民眾的健康及食安，這是政府的責任。

盧秀燕強調，食安是至高無上的，不應隨便放水、放寬標準，一定要讓台灣民眾安心地吃、安全地吃，希望中央政府懸崖勒馬，不要開放含有瘦肉精的豬肉進口。尤其豬肉是台灣民眾幾乎餐餐都有豬肉，你要民眾自行察覺，真的很困難，不應將把關任務交給民眾，最好的把關方式就是「不要開放進口，維持現狀」。

(中時 )