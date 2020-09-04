大學的教學方式求新求變，不但鼓勵同學上英文課時隨手畫畫，而且還可因此加速學習，朗朗上口獲得高分，令家長學子嘖嘖稱奇。位於台南新市的遠東科技大學，暑假舉辦「潛能英語開發學習特訓」，參加的大一新生陳偉文大開眼界，讓他重拾學習興趣。

位於台南新市的遠東科技大學，向來以創新、創意、創業的三創精神，鼓勵創新教學並延伸出各式各樣的系所、學習方式及專利發明，在科技大學中獨樹一幟。

台南遠東科技大學暑假「潛能英語開發學習特訓」，師生受益多。（台南遠東科技大學提供／劉秀芬台南傳真）

校長王元仁有感於新世代的學子，從小活在動漫影音充斥的手機世代，細嚼文字的耐心闕如，對於圖像式的吸收和領悟卻是快速，因此靈機一動將學生喜愛圖像及上課塗鴉的習慣，結合英文課程，引進專業師資及學習方式，暑假舉辦一場「潛能英語開發學習特訓」。

台南遠東科技大學暑假「潛能英語開發學習特訓」，師生受益多。（台南遠東科技大學提供／劉秀芬台南傳真）

此次課程由大腦潛能開發與高速英語教育專家林乾義、關爾佳授課，校內師生免費參加，一起學習用右腦記憶法，邊學習英文，邊將其語意轉化為心中圖像，鼓勵同學上英文課要在筆記本上畫好畫滿。

台南遠東科技大學暑假「潛能英語開發學習特訓」，師生受益多。（台南遠東科技大學提供／劉秀芬台南傳真）

餐飲系的新生陳偉文說，長久以來學校教的方式都在左腦的條列式背誦，對於以技職教育為導向，不喜歡「讀書」的同學來說，學習上非常吃力，也會心生挫折繼而對英文敬而遠之，但這次的課程，用圖像來帶動英文記憶，不但讓他重拾興趣，並且對於即將到來的大學生活充滿信心與期待。

此次參加的亦有校內資深教師，雖平日已是為人師表，但是仍然認真地當起「學生」，邊實作邊吸取經驗，好讓自己未來的教授方式，也能有推陳出新的內容，也能夠給「不愛唸書」的同學，找到一條適合個人特質的學習途徑。

(中時 )