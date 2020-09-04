美國科技股周四慘遭拋售，導致美股四大指數同步收低，道瓊指數大跌逾800點或2.7%，那指跌幅近5%。亞洲股市今天（4日）開盤普遍下跌，日韓股市早盤重挫逾1.4%，台股也難以倖免，加權指數早盤大跌近200點，失守12600點關卡，台積電下跌7.5元，暫報428.5元。

由於投資人拋售近來飆漲的科技股，導致華爾街股市周四收盤重挫，美股科技五大天王全盤皆墨，蘋果重摔8%、臉書跌3.7%、Alphabet跌5.1%、亞馬遜跌4.6%、微軟跌6.19%。此外汽車板塊總市值排名第一的特斯拉跌9.02%。蘋果暴跌，拖累道瓊尾盤一度跳水千點，終場收跌逾800點，創6月11日來最大單日跌幅，那指下跌近5%，是3月以來最大跌幅。

永豐期貨分析，近期雖然美股持續漲不停，但台股上檔反壓仍重，盤面上呈現資金輪動，目前台股高檔震盪整理格局尚未改變。

日盛投顧則指出，美科技股持續創高，帶動台股站上月線，但7月28日及8月20日長黑K棒的上檔賣壓仍大，短線上行情維持在月線附近高檔震盪，類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後，再逢低增加持股布局。

(中時新聞網)