2015年曾列入世界動物衛生組織（OIE）認定的「豬瘟清淨國」的日本，由於2年前再次爆發豬瘟，經過觀察期後仍難以平息而成為「非清淨國」，讓日本再次列入豬瘟疫區。

據日媒《共同社》報導，日本農林水產省表示，由於日於1922年後未發生豬瘟，在2015年被OIE認定為淨化區；不過，岐阜縣前年爆發豬瘟疫情，農水省將2018年9月9日列為豬瘟疫情爆發日，但因OIE得知岐阜縣養豬場出現死豬的日子是9月3日，所以將這一天列為基準日；而至今年9月3日，最長2年的豬瘟清淨國資格暫停期限已滿，但豬瘟仍未平息，日本正式失去豬瘟清淨國的資格。

日本時事社報導，在岐阜縣養豬場2018年9月3日發現有豬隻陸續死亡後，愛知、埼玉、長野縣等地共8縣陸續傳出豬瘟，撲殺的豬隻約16萬6000隻。雖然自2018年發現豬瘟復發以來，業者對豬隻接種疫苗，但部分地方仍發現感染豬瘟的山豬，範圍擴及17都府縣。官員表示，只要還有感染豬瘟的山豬，就有機會傳染給飼養的豬隻。

日本農水省也表示，由於出口豬肉必須具備非疫區資格，雖農水省為了恢將「非疫區」資格，將通過更為嚴格的養豬場管理標準和推動新疫苗研發，藉此撲滅疫情，但從目前來看前景十分嚴峻。

(中時新聞網)