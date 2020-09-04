「CP值高不高」近年成為許多消費者消費購物的主要考慮因素，不少吃貨也以這樣的思考邏輯選擇餐廳，於是，市場上以「高CP值」為訴求定位的餐廳愈開愈多，業者想方設法降低售價，讓餐飲消費者與吃貨「有感」並趨之若騖。

雖然，CP值高不高，存在著迷思，也絕不能做為判斷餐廳品質的標準，但眼見市場趨勢如奔流般無法擋，以高檔鐵板燒品牌「犇 鐵板燒」立足市場近30年的彤達餐飲集團，決定新創日系餐飲新品牌〈USHIMITSU 犇和牛館〉全力搶攻「平價精品美食市場」，開在台北復興南路微風廣場G樓的和牛館，標榜除主攻平價奢華的燒肉與火鍋套餐，日前新增了鐵板燒並推出了一套「極上美饌料理長和牛鐵板燒」套餐，一套餐1380元、有12道菜，都是以日本A5和牛、活龍蝦和活鮑魚料理的菜式，確實超值、且品味不俗。

〈USHIMITSU犇和牛館〉的「極上美饌」超值套餐，第一道菜〈和牛塔塔鐵火捲〉，日本熊本A5和牛塔塔是用蘋果燒肉汁調味。（圖／姚舜）

〈USHIMITSU犇和牛館〉的波士頓龍蝦的蝦身和巨螯，會先沾點麵粉鎖住肉汁後再於鐵板上煎熟。（圖／姚舜）

在鐵板上煎熟的波士頓龍蝦大螯，以現刨烏魚子提味後味道更甘甜。（圖／姚舜）

〈USHIMITSU犇和牛館〉的〈龍蝦螯佐烏魚子〉上桌時，會搭配鐵板香煎櫛瓜。（圖／姚舜）

在〈USHIMITSU犇和牛館〉享受「極上美饌」超值套餐，波士頓龍蝦可以三吃，圖為用龍蝦蝦身肉料理的〈活龍蝦佐明蝦Bisque〉。（圖／姚舜）

1380元、12道菜，這樣的訂價與商品組合，性價比，確實頗高。餐廳要賺什麼？所用食材到底靠不靠譜？難不成是「賭一口氣做心酸的」？

「還是有利潤的啦！」，彤達餐飲負責人顧奇明不否認，此次創新品牌推出平價精品鐵板燒，確實是看到有鐵板燒與燒肉市場有新品牌打著「高CP值」訴求削價競爭，打亂高端餐飲市場行情。所以彤達餐飲決定推新品牌〈USHIMITSU犇和牛館〉切入市場，提供消費者選擇，並「歡迎比較」。

顧奇明說，要維持菜色品質並控制價格，需具備幾個條件：

1.以量制價、集中採購，才能降低成本。彤達餐飲旗下有多家高檔鐵板燒，所以得以確保食材質量。

2.食材供應商支持。顧奇明，〈USHIMITSU犇和牛館〉所用的熊本和牛和活的波士頓龍蝦與南非鮑魚，是得到日本和牛牧場與全台最大的活海鮮供應商支持，每日直送到店。

顧奇明並透露，近年因國人消費需求量大，所以波士頓龍蝦與日本和牛的採購成本已下降。其中日本和牛的採購進價只比澳洲和牛高出10％，「那當然用日本和牛客人較有感嘍」。

3.食材充份利用，舖陳設計菜單。〈USHIMITSU犇和牛館〉的超值鐵板燒套餐中的13道菜，所用主要食材以日本A5級和牛、活波士頓龍蝦和南非活鮑為主。其中，和牛和龍蝦都是「一材多用」，由廚藝團隊利用廚功廚藝研發出多道菜式，食客既能「吃好吃飽吃到巧」，也降低了食材成本。

例如龍蝦，大大的龍蝦螯料理熟後是搭配現刨鳥魚子提前鮮，龍蝦蝦身肉則是以用明蝦頭與殼熬製的Bisque醬汁提味。至於龍蝦頭則和柴魚、昆布一起作成一碗湯，食材沒有浪費，菜單上一次有3道龍蝦做的菜餚。

〈竹籠清蒸活鮑魚佐鮮蚵生蠔油〉的鮑魚肉質鮮甜彈Q，呈盤時下襯一場以關東煮手法料理的白蘿蔔，也非常入味。（圖／姚舜）

〈USHIMITSU犇和牛館〉1380元套餐就可享受用以日本A5級熊本和牛煎烤的〈極上A5和牛沙朗牛排〉。（圖／姚舜）

〈極上A5和牛沙朗牛排〉用的是日本熊本頂級品牌〈和王〉的極上牛種，油花分布細緻均勻。（圖／姚舜）

波士頓龍蝦三吃的第三吃是用龍蝦頭和柴魚混布熬煮的〈龍蝦昆布湯〉。（圖／姚舜）

〈USHIMITSU犇和牛館〉1380元套餐中的私房菜〈關東風壽喜燒〉，是採用關東風味壽喜燒醬汁在鐵板檯上料理和牛肉。（圖／姚舜）

享用〈關東風壽司燒〉 時，可將CAS認證雞蛋倒入碗中打散，用涮好的和牛肉片沾著蛋液和醬汁一起入口。（圖／姚舜）

〈USHIMITSU犇和牛館〉所用的日本和牛是熊本縣的頂級品牌「和王」，標榜每頭都飼養養28個月以上。並獲得日本A5級和牛BMS10-11認證，油花分佈均勻細緻，肉質嫩而多汁。在套餐中，廚藝團隊亦以「一牛多吃」手法，讓日本和牛以：塔塔鐵火捲、鐵板牛排、關東風味壽喜燒、剝皮辣椒沙朗捲，以及搭配蟹肉作煎餃內餡等多種型式呈現。 客人並可以另外加價加購〈A5和牛海膽月見壽司〉或〈和牛塔塔海鮮丼〉。

〈USHIMITSU犇和牛館〉套餐菜式之一〈剝皮辣椒沙朗捲佐最中餅〉，入口除和牛香外，並有剝皮辣椒的辣和醬汁的甘甜味。（圖／姚舜）

〈USHIMITSU犇和牛館〉套餐菜式〈和牛蟹肉煎餃〉，是以紅咖哩醬讓客人沾食提味。（圖／姚舜）

在〈USHIMITSU犇和牛館〉享用極上美饌套餐，可另外加價加點〈A5和牛海膽月見壽司〉。（圖／姚舜）

優質食材是菜餚美味的關鍵，〈USHIMITSU犇和牛館〉把握了這個原則，再透不同廚詮釋演繹日本頂和牛、波士頓活龍蝦和南非活鮑魚生而優越的風味與口感。套餐壓軸的〈鐵板炒飯〉不只用了號稱「豬肉界和牛」的國產1983台灣黑豚肉，上桌時每碗並會現刨黑松露提香。這「招」，讓我想到了〈鼎泰豐〉的〈松露炒飯〉。

〈USHIMITSU犇和牛館〉套餐的壓軸菜式〈黑豚1983鐵板炒飯〉，會現刨黑松露給客人享用。（圖／姚舜）

〈鼎泰豐〉的〈松露炒飯〉是一盤，會用掉一整顆黑松露，舖在炒飯上像一座小山，每份1200元。〈USHIMITSU犇和牛館〉套餐中的〈黑豚1983鐵板炒飯佐現刨松露〉是一人一碗，沒辦法像〈鼎泰豐〉那麼「澎湃」。但看好，這只是整套鐵板套餐中的一道，其它還有11道菜，整套1380元，究竟是否超值？消費者說了算。

〈USHIMITSU犇和牛館〉套餐的主廚特製甜點，是將〈焦糖布丁〉冷凍做成，聖盤時搭配花生碎與葡萄，口感與風味讓人驚艷。（圖／姚舜）

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