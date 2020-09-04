國內新增1例境外移入 指揮中心下午2點說明 09:072020/09/04 中時新聞網 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 入境採檢菲律賓模式是否延續？莊人祥：上簽呈由指揮官決定。(圖/截自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中今（4日）宣布，新增1例境外移入，國內目前累計490例新冠肺炎確診，398例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、471人解除隔離，其餘住院隔離中。今天下午2點開記者會，由發言人莊人祥說明個案與口罩相關問題。(持續更新) (中時新聞網) #2點 #說明 #例境外移入 #新增 #境外移入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不僅有法律服務 中市議長服務處新增代書駐點 10:552020/09/01 寶島 上海「台灣輸出」3例我方不認 最新一起在台18名接觸者皆陰性 14:582020/09/01 生活 港確診回落個位數 普篩找感染源 04:102020/09/01 話題觀察 大同經營權爭奪戰 解任林郭文艷董事訴訟今首開庭 14:362020/09/01 社會 大林鎮預計編500萬元預算辦普篩 嘉縣府：依法無據 16:212020/09/01 生活 中衛口罩2色搶起來 Yahoo奇摩上午開賣 各通路整理一次看 09:552020/09/01 生活 黃頭鷺現蹤嘉縣 萬鷺朝鳳開跑 04:102020/09/01 地方新聞 免驚！防疫旅館補助可望續行 15:052020/09/01 財經 低利率環境當道 納入新興債喜迎收益 13:582020/09/01 財經 金門中秋博狀元 上網也能試手氣 04:102020/09/01 地方新聞 生活熱門新聞 農曆七月問碟仙「妳漂亮嗎？」 高中屁孩遭厲鬼怒瞪七孔流血慘死 - 生活 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 以國家隊為恥 加利老闆再爆政府硬上 「被同意」繳46％口罩 - 生活 瘦肉精長期吃恐害下一代 陳時中回驚天14字網傻：人設崩了 - 生活 他翻口罩庫存「加利」占3分之一 網友神分析：長這樣是陸製 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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