中央流行疫情指揮中今（4日）宣布，新增1例境外移入，國內目前累計490例新冠肺炎確診，398例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、471人解除隔離，其餘住院隔離中。今天下午2點開記者會，由發言人莊人祥說明個案與口罩相關問題。(持續更新)

(中時新聞網)