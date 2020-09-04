ECFA的10年大限9月將屆，一旦協議終止，未來台灣輸陸農產品、漁業產品都將課關稅。對此，有養殖業者擔憂若停止會受到衝擊，但台灣大學動物科學技術學系碩士、台潮魚集創辦人、飛洋水產有限公司執行長張家升則認為，ECFA對台灣立意良善，但任何一項政策都會因時空而改變，石斑魚養殖業大環境早就不好，就算靠ECFA，收益也有限。

高雄市永安石斑魚養殖兩岸交流協會理事長蘇有甲日前接受港媒《中評網》採訪時表示，他認為ECFA終止機率很高，養殖漁業已有共識。蘇更感嘆，為何兩岸要搞到一家仇。

不過，養殖午仔魚的張家升接受《中評社》採訪則提供另一種看法。張直言，ECFA對「台灣其實立意良善，解決台灣前10年的問題，但任何一項政策都會因時空而質變量變」。

張家升更表示，其實在2013年時，台灣石斑魚養殖環境就很不好，且大陸現在沿海地帶的石斑魚養殖面積和產量都比台灣還多，台灣石斑魚就算靠ECFA，利潤也是有可能持續下降，更別遑論其他如疫情和政治因素。這也是他2017年放棄石斑魚養殖，改養午仔魚的原因，因台灣的氣候適合養殖，且大陸沿岸尚未發展起來，所以仍有利可圖。

對於ECFA十年大限議題，據《工商時報》報導，經濟部長王美花強調「沒有聽說」，目前依照現有架構進行。

(中時新聞網)