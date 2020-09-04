毅嘉(2402)公布8月營收，在車用訂單逐漸回籠下，月增加13%，隨著車用訂單回溫，毅嘉表示，今年營收、獲利有力拚逐季成長。

毅嘉8月自結合併營收4.8億元，年減少10%，但較7月增加約13%，其中軟板產品之營收為3.7億元，機構整合元件產品之營收為1.11億元。

毅嘉表示，8月自結合併營收在車用相關產品訂單持續回籠之情況下，自結單月合併營收月增加13%，已逐步擺脫上半年受疫情衝擊的陰霾，而隨著車市的回溫，車用電子產品需求預期將持續復甦，毅嘉之整體營收及獲利可望逐季增長。

(時報資訊)