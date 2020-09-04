《業績-電子零件》車用訂單回籠 毅嘉8月營收月增13％ 09:092020/09/04 時報資訊 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 毅嘉(2402)公布8月營收，在車用訂單逐漸回籠下，月增加13%，隨著車用訂單回溫，毅嘉表示，今年營收、獲利有力拚逐季成長。 毅嘉8月自結合併營收4.8億元，年減少10%，但較7月增加約13%，其中軟板產品之營收為3.7億元，機構整合元件產品之營收為1.11億元。 毅嘉表示，8月自結合併營收在車用相關產品訂單持續回籠之情況下，自結單月合併營收月增加13%，已逐步擺脫上半年受疫情衝擊的陰霾，而隨著車市的回溫，車用電子產品需求預期將持續復甦，毅嘉之整體營收及獲利可望逐季增長。 (時報資訊) #毅嘉 #新冠肺炎 #車用 #軟板 #機構整合 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《業績-汽車》陸車市回溫 智伸科8月營收雙升 08:012020/09/04 財經 勤美重啟武漢新廠 早盤股價逆勢上漲3％ 11:132020/09/04 財經 《半導體》8月營收續創次高 矽格開低走高 10:172020/09/04 財經 《業績-電腦設備》新普8月營收雙增 創今年新高 08:522020/09/04 財經 陸8月服務業PMI54 連四月擴張 04:102020/09/04 全球財經 Polestar 2 北歐銷售告捷！挪威瑞典 8 月銷量統統勝過特斯拉 Model 3 11:422020/09/04 汽車情報-汽車新聞 聚陽8月營收31億 年增近三成 04:102020/09/04 證券．權證 5G手機夯 精測8月營收登峰 04:102020/09/04 證券．權證 柯俊斌：全年機車內銷衝百萬輛 04:102020/09/04 財經要聞 高鐵假期「加時不加價」 9月再推限時優惠 10:022020/09/04 財經 財經熱門新聞 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 美股崩800點殺完沒？華爾街專家：最慘恐在後頭 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 兩岸5G ETF人氣王 都是追蹤這檔爆款指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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