台北市一位13歲少女瞞著母親和網友見面，兩人因此大吵一架，少女於上月30日離家出走至今失聯4天。母親擔心會成為高雄失蹤少女翻版，便心急透過北市議員尋找愛女，今晨傳出好消息，一位計程車司機在西門尋獲少女，現已順利返家。

據《自由時報》報導，少女於上月30日離家出走，疑似是因為瞞著母親與網友見面，兩人發生爭執，少女一時情緒上頭便擅自離家。母親心急找上台北市議員洪健益陳情，盼議員能協助尋找愛女，經警調閱監視器後，發現少女詭異逗留北車3小時後便不知去向。

少女平常都使用母親手機與網友連絡，母親透過少女同學得知疑似是離家去找網友，母親也透過女兒的帳號聯繫上在台南的網友，但網友卻回應少女沒有去找他。而今天清晨傳出好消息，一位計程車司機在西門捷運站外發現她的身影，主動上前詢問後並協助通知警方連絡少女母親，現已安全返家，結束一場虛驚。

(中時新聞網)