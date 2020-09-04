女星梁云菲在4月與金剛閃電分手，事隔4個月後，金剛和小嫻開啟新戀情，也讓梁云菲成為話題人物，而梁云菲近日則登上節目談兩人過去交往細節，金剛雖然很貼心，但對女友限制太多，也讓梁云菲不禁感嘆她交往沒自由「太掌控我了」。

小嫻與金剛熱戀ING。（圖／取材自小嫻 （黃瑜嫻）臉書）

小嫻上月認了與金剛擦出愛火。（圖／本報系資料照片）

梁云菲與金剛雖然只交往1年多，不過梁云菲談到與前男友時，她也直白讚金剛對自己很好，梁云菲登上《單身行不行》透露，與金剛在一起時，她從來沒有自己洗過頭髮，都是金剛幫她洗，梁云菲也坦言：「當下會覺得很幸福」，連下廚、倒垃圾、鏟貓砂也都是由金剛一手包辦。

金剛對梁云菲無微不至的照顧，但梁云菲卻也表示：「雖然他很疼我，他幫我打理好所有，但是用另外一面去看，他好像太掌控我了，我變得活到後面，我覺得我沒有自己了。」

梁云菲感嘆這段戀情到最後像是「窒息式的愛」，儘管金剛早早就暗示要跟梁云菲求婚，梁云菲起初也是很開心，不過梁云菲事後開始擔心婚後會帶來更多限制，而她最後則對金剛直言：「我沒辦法嫁給你」。

【單身行不行】金剛墾丁認愛小嫻，前女友訴說交往委屈！ 20200902（梁云菲、Ruby 劉馨如、黃大米、心理師黃柏威）

(中時新聞網)