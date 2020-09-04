美國道瓊指數重挫807.7點，台股4日開低在12,645.92點，最低一度重挫至12,559.78點，權王台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）雖同步下跌，但資金點火太陽能、生技等多頭火種，指數跌幅逐漸見到收歛。

美國初領失業救濟金人數優於預期，且ISM非製造業表現良好，激勵早盤如航空、金融、能源股等表現強勢，不過，科技股全面回檔、龍頭股FAANG全數大跌超過3％，拖累道瓊指數一度大跌千點，四大指數終場都以重挫作收。

蘋果、微軟表現弱勢，跌幅分別達8.00％、6.19％。道瓊工業指數下跌807.7點，或2.77％，收在28,292點。

標普500指數下跌125點，或3.51％，收在3,455.06點，Nasdaq 指數下跌598.3點，或4.96％，收在11,458.1點，費半指數下跌135點，或5.73％，收在2,234.23點。

統一投顧指出，美股漲多拉回，應屬多頭格局的良性修正。考量全球總經數據持續好轉，台股步入電子股旺季，擁back to school及iPhone新機拉貨利多題材，科技股業績可期。

傳產則受惠油價、鋼價走揚，需求回溫顯著。加上台幣強勢，市場資金行情延續，在操作上，建議拉回均是買點，可留意遠距受惠股、蘋果供應鏈、風力發電、鋼鐵、紡織、航運及汽車零組件等相關族群。

(工商 )