OG CALLED GAME 🚨 pic.twitter.com/VhaWNOIum6 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2020

眼見著塞爾提克就要宣告聽牌，暴龍前鋒阿奴諾比卻不肯答應！時間打到最後0.5秒，阿奴諾比不可思議在槍響同時投進三分外線，幫助暴龍104比103絕殺氣走塞爾提克，不過身為上季總冠軍的暴龍，在東區準決賽仍處1勝2敗落後。

先前聲稱自己膝傷纏身的塞爾提克主控肯巴沃克，4日上半場就火力全開，半場投8中6，含三分球投4中3，罰6全進，誇張攻下21分，搭配「雙探花」塔圖、傑倫布朗各有10分，攜手幫助塞爾提克打完上半場，取得57比47領先。

不過暴龍下半場隨即打出13比4開局，也讓場上局面變成互有領先，打到最後1分01秒，羅瑞的上籃，幫助暴龍追成99比101，范維利特最後21.1秒切入拋進追平兩分球，沒想到塞爾提克沒喊暫停，接著就讓肯巴沃克掌控最後進攻。

肯巴沃克漂亮在最後關頭把球妙傳給埋伏在禁區的塞爾提克中鋒蒂斯，讓他幾乎完全空檔情況下灌進致勝兩分球，時間只剩0.5秒，可是阿奴諾比竟然埋伏底線，不可思議接獲發球直接三分出手，竟用這顆三分球絕殺了對手，綠軍完全傻眼。

暴龍先發5人得分全都上雙，羅瑞貢獻全場最高31分，范維利特也有25分，席亞卡16分，投進絕殺三分的阿奴諾比12分、10籃板，馬克蓋索10分；塞爾提克則以肯巴沃克29分最高，傑倫布朗19分、12籃板及4火鍋，塔圖15分。

(中時 )