美股消息面：

1.周四國際油價下跌，一度大跌2%，主因為美國經濟數據的不佳，加深市場憂慮，以及先前美國原油庫存數據不佳。布蘭特期油周四收跌0.8%，每桶44.07美元；紐約期油收跌0.3%，每桶報41.37美元。

2.金價下跌。雖然美國請領失業救濟減少，但市場憂心美國經濟前景不明朗，以及隔夜美股集體向下的走勢，避險的資金並未流入黃金，而為流入美元，國際金價下挫。紐約期金周四收跌0.4%，每盎司報1937.8美元，連二跌。

3.美國公布上周初次請領失業救濟人數為88.1萬人，低於市場預期，市場解讀為統計方式調整所致。八月企業就業人數增加42.8萬人，低於市場預期，新增就業且集中在大企業。

4.美國八月Markit服務業PMI終值升至55，優於七月的50。美國八月ISM非製造業指數為56.9，低於預期的57，亦低於七月的58.1。

5.輝瑞(Pfizer)宣布正進行新冠肺炎疫苗的後期試驗，最快10月可獲知測試結果。輝瑞疫苗測試一直與德國BioNTech合作。

(時報資訊)