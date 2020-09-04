中華電(2412)宣布，與勤崴(6516)、淡水客運攜手合作之新北智駕電動巴士智慧小藍車，獲新北市特別納入營運路線-168路線公車，中華電結合車聯網AI、C-V2X相關技術，將智慧交通應用於民眾生活。

中華電表示，自108年11月起受新北市交通局委託執行「新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫」，與勤崴、淡水客運、NOKIA等單位共同合作，今年初在各場域展開自駕車運行測試，並於今年8月起在淡軌崁頂站啟動載客試乘服務。

中華電表示，本計畫為國內第一個上路載客測試運行的智駕巴士；更是國內第一個整合C-V2X(Cellular vehicle-to-everything) 蜂巢式車間通訊、自駕車、路側感測器及雲端監控平台的自駕車公共運輸接駁服務。相較於過去國內外多數自駕巴士皆於封閉場域進行試運，此次為國內第一個於開放場域中載客實測運行，提供公共運輸接駁服務。

為了提高行車安全性，中華電於淡海新市鎮建立監控中心，透過平台可即時得知自駕車位置、車內外影像、車流及天候狀況等，並採用勤崴國際之自駕車，透過C-V2X(Cellular vehicle-to-everything)蜂巢式網路技術通訊方式，將周遭環境的號誌狀態與其他車輛、行人通行資訊送至自駕車平台進行運算，讓自駕車除了透過本身的攝影機、光達得知環境狀況外，亦可額外透過C-V2X的通訊方式及路側攝影機、雷達等獲得道路資訊，提升自駕車行車安全。

此外，因應5G技術成熟，中華電也將善用5G高速率、低延遲、大連結的特性，結合車聯網AI、C-V2X相關技術，運用完整的整合能力，帶給國人更聰明、更便利的智慧交通服務。

(時報資訊)