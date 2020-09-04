禾聯碩上半年稅後淨利從去年同期4.07億元增加至4.41億元，但因去年上市辦理現金增資，股本膨脹，致使EPS不增反減為5.89元，仍居家電業上市公司獲利王。今(4)日下午召開上市以來首次法說會，說明下半年營運展望。

禾聯碩因空調、冰箱、冷凍櫃、空氣清淨機及電扇等大小家電都熱賣，第二季合併營收達16.88億元，本期淨利2.77億元、EPS為3.77元。上半年合併營收為28.84億元，本期淨利4.40億元，EPS從去年同期5.96元降至5.89元。7月合併營收8.28億元，創單月營收新高，比去年同期成長23.92％；前7月合併營收37.12億元，較去年同期增加5.50％。

禾聯碩主管表示，禾聯碩自結8月業績優於去年同期，主因是冷凍櫃銷售成長，空調銷售雖進入季末，仍小幅成長、電視銷售比去年多。7月創單月營收新高，8月業績比去年同期小幅成長。

(工商 )