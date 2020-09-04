誰說不敢超跑不敢吊！一名網友在臉書社團貼出一段影片，一輛千萬超跑麥拉倫違停在紅線上，疑遭到檢舉，警察到達現場後，幫超跑穿上「溜冰鞋」（滑行器）就拖走，前後只花了73秒就把車子拖到保管場。影片曝光後，短短12個小時就超過4000次按讚數，還有100多次分享，網友在底下留言爽喊「療癒」。

麥拉倫後輪被穿上溜冰鞋拖離現場。（圖／翻攝臉書重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

原PO把這段影片上傳到臉書社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》，事發地點在台北市松出區五分埔商圈。一輛千萬超跑麥拉倫違停在紅線上，拖車抵達後，開始進行拖吊作業。

影片中只見拖吊人員在拖吊車與麥拉倫中間指揮，直到「爪子」伸進麥拉倫底盤後，拖吊場員工立刻拿出「溜冰鞋」放在後輪，過程中一名警察站在人行道上全程緊盯，拖吊過程只花73秒就把麥拉倫吊上車，直接拖到保管場。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，有人第一次聽到麥拉倫的警報聲：「這麼兇狠的車，防盜器怎麼溫柔」、「我還以為麥拉倫的防盜會很帥，結果是鳥叫」。也有不少網友看到違規超跑被拖吊，拍手叫好「停保管場比停路邊安全」、「停這地方被拖活該」、「有魄力，拖就對了，就算刮壞也要車主自己負責」。

(中時新聞網)