別以為吃素就不會有心血管疾病的風險，臨床上見過很多茹素患者都是膽固醇指數正常，唯獨三酸甘油酯指數偏高，所以飲食要特別注意。此為示意圖。(達志影像/shutterstock)

奇怪，我明明就吃素，怎麼還會三酸甘油酯偏高？而且一般常聽說膽固醇指數偏高，跟心血管疾病有密切關係，原來三酸甘油酯偏高也會引起心血管疾病？

三酸甘油酯和膽固醇關係密切 茹素飲食也得注意

每當健康檢查報告出來了，大家都會關心膽固醇指數，卻常忽略和膽固醇密切相關的三酸甘油酯指數，可別再以為只有膽固醇過高才會威脅健康，就算膽固醇指數正常，如果三酸甘油偏高，一樣會有慢性病風險。

營養師程涵宇表示，要遠離心血管疾病等慢性疾病，光是控制膽固醇還不夠，也要注意三酸甘油酯指數，別以為吃素就不會有心血管疾病的風險，臨床上見過很多茹素患者都是膽固醇指數正常，唯獨三酸甘油酯指數偏高，但因身體也不痛不癢，沒什麼異狀，長時間下來，演變成中風、心肌梗塞、糖尿病、脂肪肝等代謝症候群疾病，這是因為平時飲食吃太油、太甜。

三酸甘油酯不斷上升 會使好的膽固醇值下降、壞的膽固醇上升

很多人以為膽固醇指數愈高，心血管疾病風險也愈高，其實不然。程涵宇指出，膽固醇總指數並不是造成心血管疾病的罪魁禍首，因為膽固醇分為好的膽固醇及壞的膽固醇，這兩種脂蛋白對於心血管疾病剛好是兩種相反的作用，而三酸甘油酯是是人體最主要的脂肪來源，其中，95％的三酸甘油酯主要是由日常飲食中的脂肪、碳水化合物轉化而來，所以當飲食中出現過多的脂肪，尤其是飽和脂肪，以及糖類等時，就會將過多的脂肪轉化成三酸甘油酯，當三酸甘油酯不斷上升，此時好的膽固醇值下降，壞的膽固醇上升，便容易引起心血管疾病等健康風險。

三酸甘油酯及膽固醇非愈低愈好 3飲食習慣都會讓三酸甘油酯指數過高

不過，可別以為三酸甘油酯及膽固醇愈低愈好！程涵宇強調，因為三酸甘油酯及膽固醇皆是維持人體生命的重要物質，是構成體內能量及維持正常的血管壁不可或缺的物質，所以指數過低或過高都會威脅身體健康，維持正常量才是最好的。

攝取過多酒精、糖尿病患者、肥胖者，或本身患有肝臟疾病的患者，都會讓肝臟代謝脂肪的機制出現異常，而導致三酸甘油酯指數偏高；尤其以下這些飲食習慣，特別容易引起三酸甘油酯指數過高的情況：

1、高油飲食

95％的三酸甘油酯是來自飲食生成，其中影響最直接的就是「脂肪」，尤其是飽和脂肪。攝取過多飽和脂肪會直接生成壞的膽固醇，間接引起三酸甘油酯指數偏高。而且常見飽和脂肪都存在於動物性脂肪，以及加工食品，所以特別愛吃肉、飲食太油膩、常吃加工食物，以及喜歡吃炸物，都會影響血液中三酸甘油酯的數值。

2、高糖飲食

吃太甜也是造成三酸甘油酯的主要因素，因為碳水化合物會刺激脂肪的生成，進而影響三酸甘油酯的濃度。

攝取過多糖分，皆會導致血液好的膽固醇濃度變低，增加心血管疾病的風險。

程涵宇提醒，還有一項容易被民眾忽略的就是「水果」，很多人懶得煮青菜，便以為吃水果也能達到每日五蔬果的好處，事實上，常見臨床上病患三酸甘油酯指數偏高，都是因為過量攝取含糖分較高的水果，像是喜歡吃香蕉、鳳梨、哈密瓜等的民眾，應多加注意！

3、攝取過多酒精

這跟酒精代謝有關，因為酒精是空熱量，會直接生成脂肪儲存，影響三酸甘油酯濃度，尤其對三酸甘油酯指數超過150mg／dl的人影響更大。

要降低三酸甘油脂指數，除了體重過胖者要先減重，最根本的方式就是回歸到「飲食療法」，以健康飲食型態，增加蔬菜攝取量、減少精緻糖攝取量、注意水果攝取量、不飽和脂肪取代飽和脂肪，不吸菸、不喝酒且配合定量運動，才能維持三酸甘油酯指數的平穩。

吃素降三酸甘油酯？別傻了 3習慣是大元凶

延伸閱讀：

(中時新聞網)