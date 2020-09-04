苗栗頭份15歲范姓女國中生，自今年5月初疑遭19歲李姓男友誘拐離家出走後下落不明，頭份警分局透過友人策動，4日凌晨1時許，范、李2人從新竹新豐租屋處到頭份斗坪派出所投案，范女爸爸接獲通知將女兒接回，事後在網路發文感謝警方；警方表示，針對李姓少年涉妨害家庭略誘罪，今早將移送苗栗地檢署偵辦。

范姓少女目前就讀頭份某國中，暑假後升上國三，先前結識家住南庄的李姓男子後展開交往。今年5月3日，2人一起外出，在公館鄉鶴崗發生車禍，被送醫救治，出院後李男通知父親將2人接回南庄住處。

苗栗頭份市15歲范姓國中女生疑遭男子誘拐離家，4日凌晨與男友出面投案。（翻攝自范父臉書／巫靜婷苗栗傳真）

范父獲悉女兒人在南庄，請求警方前往尋人，但警方到李男住處卻無人應門。5月4日范父再度請警方協尋女兒，李男卻謊稱范女已自行搭公車回家。事後警方調閱監視器清查，發現李男5月5日找了2名友人騎機車，載自己與范女到竹南火車站後，2人即下落不明。

愛女心切的范父於是在網路po文請求協尋，由於范、李2人皆不與家人聯繫，警方透過友人策動2人出面投案，據了解，范女因擔心車禍賠償問題及家人責罵，與李姓男友2人搭火車北上至新竹縣，2人就在新豐的租屋處，李姓少年平時以打零工照顧范姓女友的起居。

昨日因媒體報導，李姓少年曾透過友人放話給范父表示「如果再找人，等她18歲再放她回家」，不過警方表示，已向檢察官聲請拘票，並透過友人向李姓少年勸說，請他們盡速到頭份斗坪派出所投案，4日凌晨1時許2人現身派出所，毫髮無傷的范女見到父親沉默不語，隨後被范父帶回；由於李姓少年涉犯妨害家庭略誘罪，上午移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )