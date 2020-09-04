台中市熱氣球嘉年華今、明2天於石岡土牛運動公園登場，市長盧秀燕4日一早搶先體驗，她笑說，自己年輕熱愛高空及水上活動，第一次搭熱氣球，很好玩，今年首度舉辦，若測試很穩定，將當成石岡亮點活動，明年擴大舉辦，藉此行銷石岡的好山好水、好人情及好美食。

石岡熱氣球嘉年華今、明傍晚4點及清晨5點推出3場搭乘活動，以繩索固定熱氣球定點升降，最高升至離地40公尺，從搭球至下球時間約5至7分鐘，每場次搭乘前半小時開放現場購票500元，每趟次可乘載4人。

台中市石岡區首度舉辦熱氣球體驗活動，繽紛多彩的球體冉冉升空，形成美麗畫面。（王文吉攝）

盧秀燕因日前髖關節開刀，今天上午7點多也在隨扈扶持下搭上熱氣球，從高空俯瞰大甲溪之美。受邀搶先體驗的石岡鄉親表示「從空中看家鄉感覺很好」。

台中市石岡區首度舉辦熱氣球體驗活動，繽紛多彩的球體冉冉升空，形成美麗畫面。（王文吉攝）

盧秀燕表示，自己沒有懼高症，搭乘熱氣球一點都會不緊張。她也提到，過去年輕很愛玩，玩過很多空中及水上活動，不過，市府很多局處首長很怕，昨晚一直說不要點名他們，搭熱氣球非常好玩，邀請民眾一定要來體驗。

台中市長盧秀燕與石岡鄉親搶先搭乘熱氣球。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕搭乘熱氣球升空，開心向地面揮手。（王文吉攝）

盧秀燕也說，操作人員告訴她，在很多地方操作過，台中的氣流穩定，是全台之冠，一般在上午7點之前操作熱氣球，在台中竟然快8點還能操作，操作人員表示石岡很適合發展熱氣球。

台中市長盧秀燕搭乘熱氣球升空，開心向地面揮手。（王文吉攝）

盧秀燕搶先搭乘熱氣球，她說，自己沒有懼高症，一點都會不緊張。（王文吉攝）

盧秀燕說，今年台中首次舉辦熱氣球活動，如果測試很穩定，未來會當成石岡特別亮點活動，不排除明年擴大舉辦，透過這樣的方式來行銷石岡的好山、好水、好風景、好人情、好美食。

台中市石岡區熱氣球嘉年華以繩索固定、定點升降，最高離地40公尺，讓民眾體驗高空冒險。（王文吉攝）

台中市石岡區熱氣球嘉年華以繩索固定、定點升降，最高離地40公尺，讓民眾體驗高空冒險。（王文吉攝）

石岡區長劉素幸表示，熱氣球老老少少都喜歡，但民眾要搭熱氣球，要長途跋涉開車4、5個小時到台東，還不一定夠買到票，也不一定能夠坐到熱氣球，因此才找台東的團隊到台中石岡舉辦，讓鄉親可以就近體驗熱氣球。

(中時 )