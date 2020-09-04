民進黨挾「抗中保台」旋風在2019年選舉中大獲全勝，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人更成網路追捧的「網紅」及政治人物，國民黨相形失色。國民黨籍新北市市長侯友宜卻意外成為「大黑馬」，於網路聲勢與各項調查中異軍突起，形成「侯友宜現象」；然而，一旦從地方首長躍升總統候選人，兩岸、國際、認同等政治問題便無法迴避，必須受到全民嚴厲檢驗。

根據《中時新聞網》社論〈侯友宜高人氣不等於2024入場券〉表示，2019年選戰掀起抗中保台浪潮，讓綠營政治人物支持度由黑翻紅，甚至民調也跟著衝新高，但在《TVBS》和《美麗島電子報》針對滿意度與信任度的最新調查中，卻能發現「侯友宜現象」已然發酵。

中時社論指出，侯友宜能攀上高峰顯見其「跳脫藍綠」、「超越立場」的特質，正中當前市場主流。細究其主因有三：第一，「鐘擺理論」讓台灣民眾對抗中保台意識形態論調疲倦，期待務實型政治人物；第二，其政治性不強、實事求是且話不多的風格，燃起民眾對技術型官僚的懷念；第三，在野黨政治領袖聲望皆重創，民眾亟欲尋求制衡民進黨的力量，故產生移情作用。

綜觀以上，可見侯友宜充分發揮身為地方首長的優勢——保持中立姿態、做好自己的事。然一旦涉足中央層級選戰，就必須對兩岸、國際、認同等政治問題表態，且會受到全民嚴厲檢驗；《中時新聞網》社論更直言：「他現在的高滿意度絕非2024的入場券，他自己應該心知肚明。」

(中時新聞網)