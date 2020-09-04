聯發科(2454)首款於美國登場的5G旗艦型系統單晶片天璣1000C(Dimensity 1000C)今日亮相，搭載該晶片組的LG Velvet 5G全頻段智慧手機將於美國開賣，將與5G電信系統業者T-Mobile合作提供服務。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯博士表示，相較於其他地區，美國消費者在5G智慧手機的晶片組選擇有限，聯發科長期專注於使用領先科技提升用戶體驗，為美國市場量身訂做天璣1000C將為終端廠商和消費者帶來優異的選擇。

T-Mobile產品開發部副總經理Ryan Sullivan表示，T-Mobile與聯發科的合作，從一起達成全球第一個5G獨立組網連線通話，到現在聯發科推出第一個美國5G晶片，雙方齊力推動5G創新。

天璣1000C採用4顆ARM Cortex-A77旗艦核心和4顆主頻高達2 GHz的ARM Cortex-A55高效核心，搭配大型、低延遲的快取記憶體，更進一步提升性能與改善功耗，同時採用5顆Arm Mali-G57 GPU，讓遊戲玩家更順手，此外，天璣1000C內含聯發科獨家開發AI處理單元 ，結合了三種不同類型的AI核心，獨特的異質設計全面滿足旗艦智慧型手機對AI相機、AI助理、應用程式或作業系統增強的需求，打造全新智慧型手機體驗。

聯發科5G技術橫跨各產品線，從手機到路由器到個人電腦都有，天璣系列晶片深受客戶肯定，多家手機品牌皆採用聯發科技5G系統單晶片 在其他市場上市，並有多款預計今年下半年推出的手機正在開發中。

(時報資訊)