利空打擊，周四歐美原油期貨連2跌；據美國勞工部公布的最新資料顯示，上周申請失業救濟人數為88.1萬人，儘管優於市場預期的95萬，但申請人數仍處於高位；國會人士認為，美國政府對工商業進行巨額援助，這會使政府開支的赤字大增，同時也預測美國政府持有的債務總額將於2021年超過美國經濟規模。

此外，受美股重挫，道瓊工業指數暴跌了807點，連帶打擊投資人對經濟復甦的信心，分析師表示，本周經濟數據多空交錯，這可能代表政府經濟解政策所帶來的提振力道出現消退；其中美國原油跌幅0.8%，倫敦原油跌幅0.3%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.14美元，報每桶41.37美元；10月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.17美元；10月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.36美元，報每桶44.07美元。(商品行情網)

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