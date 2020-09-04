週四東京天然橡膠期貨急跌逾9%，終止連9揚；因市場對累冠狀病毒大流行，而導致經濟復甦前景堪憂，引發獲利回吐，令東京期膠自七個月高點回落，而上海期膠也同步轉跌收低；TOCOM-指標12月期貨跌逾9%，報每公斤193.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌2%，報每公斤200美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌1.8%，收於每噸12595元人民幣。

其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌1%，報每公斤63.85泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌2.4%，報現貨價每公斤141.55美分；馬來西亞橡膠現貨市場收低，因馬幣令吉走強所累，且受到區域橡膠期貨走弱的影響。

據了解，泰國北部臨近高產期，預期供給方面十分充裕，而需求方面也進入相對平穩期，預計膠價續漲空間有限，短期可能呈震盪回檔。(商品行情網)

(時報資訊)