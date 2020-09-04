美國總統川普在賓州發表競選演說

美國總統川普每天都會推文或轉推文幾十次，甚至幾百次，而多數內容都是自吹自擂。

然而，據CNN新聞網3日的分析指出，川普三不五時就會不知不覺自曝個人的重要秘密。「道瓊工業指數剛以超過29,000點收盤！讓我當總統，算你們走運。要是躲藏喬（Joe Hiden'，拜登）就崩盤了。」

The Dow Jones Industrial just closed above 29,000! You are so lucky to have me as your President😉With Joe Hiden’ it would crash😧 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

從字面上來看，總統嘴裡說出，「讓我當總統，算你們走運」真的很不尋常，以往任何總統要是這麼說，都會令人不可思議。為甚麼呢？因為以往美國總統都了解，身為總統象徵著榮譽和大眾的信任。受到3.3億美國人信任，在國內外為他們的利益代言，是多大的恩賜，應該會令任何入主白宮的人心懷謙卑。

不過，川普周三在推文中說得再清楚不過，在他心目中，當總統是給美國人恩惠。他認為當總統很麻煩，而他會願意這麼做，只是因為認為，自己是唯一能解決美國沉痾的人。

分析指出，這並不是假設推測，而是川普親口說的，他不但說了，而且說了很多次。「我熱愛我以前的生活，好多事都在進行，」他2017年接受路透專訪時說，「現在的工作比以前多，但我認為那會比較容易。」

他2019年甚至在加州的演說中直言，「當總統讓我花了大錢，大概30－50億美元（近880－1500億台幣），可是我根本不在乎－我不在乎。你知道，要是你很有錢，那就無關緊要，我只想把事做得很棒。」

而今年夏初他受訪時，說得更直白。「就商業，人生和所有的事來說，我生命中最美好的時光，就是宣布要競選總統前。一切都很好...如今我真的很高興這麼做了，但卻受到非常不公平的對待。」

(中時新聞網)