農曆七月鬼門開，公認這是難以理解怪奇事件的頻繁好發期，遇上了就分享出來心裡比較沒壓力，因此農七說靈異體驗成了應景之事，而韓國、日本雖然沒有鬼月習俗，但夏天有說鬼故事消暑的習慣，各大電視台也會製作「納涼特輯」，韓國天團「Super Junior」團長利特就曾在節目上分享開車撞鬼經驗，不只玩笑，差點讓他沒命。

利特之前曾分享一則靈異故事，但這不是道聽塗說，而是他的親身經歷，南韓明星們都有經紀人照顧起居，出門工作也是經紀人開車接送，某一天結束行程要返家，一整天下來經紀人很疲勞，利特體恤經紀人，就貼心表示回程由他來開車，讓經紀人在後座休息，殊不知這個安排差點讓他送命。

於是利特上了駕駛座，由於從工作地點回家那條路他不熟悉，所以就讓經紀人當他的人肉導航，照著他的指示開車，就這樣順利開了一段，直到某個路口，利特聽到經紀人說「往左」，他就照著只是彎下去，結果迎面而來一輛大卡車，只差一點點就要撞上，讓利特當下雖驚嚇，但仍及時將車頭急轉，才避開了相撞意外。

那個左轉差點造成致命車禍，讓利特嚇壞，正當他還心有餘悸之時，下一秒耳邊卻有個聲音響起：「好可惜喔」，驚悚的話語讓他立刻轉身，想詢問經紀人是什麼意思，結果一轉頭更是嚇到漏尿，利特的經紀人一路上都在熟睡中，讓他驚覺這過程中指導他開車的，根本不是經紀人的聲音，不少網友聽了這故事，都說被嚇壞了。

(中時新聞網)