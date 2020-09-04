蘋果（Apple）於週四（3日）發表新聲明表示將推遲新的限制廣告追蹤政策，預期將給予開發商足夠時間做出必要的變更，而新的隱私權政策將於明（2021）年初上路。

蘋果新一代作業系統iOS 14預計將於今（2020）年秋天問世，該公司計畫讓該系統加強使用者的隱私權保護，在用戶每次打開新下載的軟體時將會跳出視窗，詢問用戶是否願意讓開發人員取得其使用足跡。

不過此一改變引來臉書（Facebook）的不滿，臉書於八月底時透過網站聲明指出，此舉將大幅衝擊臉書行動廣告聯播網（Audience Network）的廣告業務，使廣告商及開發商難以收集用戶資料以投放個人化廣告。

臉書3日給予開發商的信中指出，該公司將會給予開發商時間去作出必要的改變，限制廣告追蹤的功能將延遲至明年開始，但不會影響iOS 14系統問世的時程。

美國股市3日以科技股為首出現大幅崩跌，蘋果股價也出現8.01%的大跌，創下自3月16日以來的最大單日跌幅，市值一口氣蒸發1,800億美元。

(工商 )