全球數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊 (3454) 近年來積極發展安控AI影像辨識與資訊安全管理解決方案，為擴大人工智慧 (Artificial Intelligence，AI）與資安管理應用，宣佈加強與全球頂尖的影像管理軟體夥伴 Genetec和Milestone整合，深化彼此產品相容性。

晶睿指出，未來使用者將可於Genetec和Milestone的影像管理軟體中接軌使用晶睿通訊研發之AI影像辨識與資安警報通知功能，相容性提升後，可望實現兩大功能。

在AI影像辨識部分，晶睿通訊自主研發以「人」為主體的智慧型影像分析技術（Smart VCA），透過AI引擎持續優化，有效提高辨識準確率並大幅降低誤發警報。多元化七大影像辨識功能包含入侵偵測、徘徊偵測、跨線偵測、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉辨識與人群偵測。上述透過晶睿通訊網路攝影機所提供的智慧型影像分析技術 （Smart VCA）事件，皆可在Genetec Security Center與MilestoneXProtectR影像管理軟體中觸發相對應的警報。此外，安全管理人員更可透過Milestone XProtectR輕鬆以視覺化顯示追蹤方框與偵測區域。

另資安警報部分，為迎戰日趨嚴峻的資安威脅，晶睿通訊與全球資安解決方案領導品牌趨勢科技合作，提供全方位端到端資安管理解決方案。在強化彼此整合後，安全管理人員可在Genetec Security Center 與Milestone XProtectR影像管理軟體中接收網路攻擊警報，即時進行資安損害控制。

晶睿通訊產品企劃處協理張力平表示，自2014年起，晶睿通訊即啟動『解決方案策略整合聯盟 (Solution Integration Alliance, SIA)』，選擇與全球不同領域的軟硬體頂尖夥伴合作，將晶睿通訊的產品與他們成熟的技術整合，以更高的效率共同創造出高價值的解決方案來符合市場需求。Genetec與Milestone是我們合作已久的兩大軟體夥伴，相信在策略聯盟的加持下，能夠一起推進AI於影像辨識的應用，將安控產品與技術再進化，共同實現對未來更智慧、更安全的美好想像。

(工商 )