新冠肺炎爆發初期，口罩一片難求，政府協調工具機廠商組成「口罩國家隊」，加緊趕工打造口罩機台產線，然而，加利科技有限公司八里廠口罩卻被查出竟混有大陸製，對此，該公司負責人則說，「剛開始以國家隊為榮，後來以參加國家隊為恥，為達到口罩需求，必須日以繼夜，沒辦法給員工休息。」對此，「韓家軍」國民黨中央委員徐正文則在臉書PO文，「阿中部長聽到嗎？」

加利科技公司八里廠出貨的實名制口罩，被查出出現陸製混充品，對此，負責人林明進表示，自從六月起國軍撤離產線後，廠商還是要如數繳交國軍支援時的46％產量，之前就曾跟政府反映過口罩生產負荷量太大，但未獲回應，許多國家隊和他一樣因無法負荷，都有類似情形，感嘆剛加入口罩國家隊時，以國家隊為榮，現在以國家隊為恥！

林明進提到，像他七月要多交7.2％、八月6.8％，員工根本無法負荷，他這樣做也是為了保護員工。他也說，只要消費者對加利有疑慮，都把東西退還給他，全數退款項，「但我沒賣黑心貨，最對不起員工，大年初五到現在沒辦法休息，除了給錢不曉得能給其他東西...」。

對此，徐正文則是在臉書寫下，「加利口罩隊以國家隊為恥！阿中部長聽到嗎？」對此，不少網友則留言表態「看來口罩國家隊，黑幕重重！」、「口罩拼命的往外送，自己人民的健康比不上選票」、「政府好大喜功送外國口罩，結果累死百姓三軍」。

(中時新聞網)