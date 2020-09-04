1.華邦電(2344)：昨獲三大法人聯手買超19769張，支撐今早股價逆勢翻紅漲逾3%，力守5日線、月線。

2.南亞科(2408)：業績連4降，8月營收創6個月低點，今早股價跌逾2.5%，5日線告失。

3.台積電(2330)：蘋果昨夜股價大跌8.01%，昨夜ADR亦跌1.2%，影響早盤股價一度跌至427元，回測5日線、月線。

4.燁興(2007)：不理列注意股，今早多頭持續搶進攻高，逆勢再亮燈漲停。

5.英利-KY(2239)：獲沃爾沃汽車6.5億人民幣合約，今早多頭大喜，放量疾拉漲停。

6.大魯閣(1432)：減資彌補虧損換發新股訂9月21日上市，股價經過近2周震盪整理，今早跳空漲停鎖死，排隊買單高掛1.3萬餘張。

7.喬鼎(3057)：多頭瞄準低價股，早盤逆漲逾2%，登1年來新高。

8.鈦昇(8027)：三大法人連5日買超，早盤放量漲逾2%，挑戰70元。

9.氣立(4555)：8月、前8月營收雙創同期次高，早盤離50元一步之遙。

10.中興電(1513)：綠電加持，今年EPS上看3元，早盤續揚、改寫前高。

11.智伸科(4551)：8月營收雙升，早盤向200元靠攏。

12.瀚荃(8103)：躋身Space X供應商，業績將旺到明年，利多護股價，早盤逆勢走高4%。

13.卜蜂(1215)：美豬議題股價拉回一波，目前已在低檔區受到大盤重挫影響小，開盤逆勢小揚穩在平盤附近。

14.冠德(2520)：敦北案完工進補明年業績，加上房市正熱打壓空方，今早上漲2.5%，拚站穩40元。

15.微端(3285)：買盤進場搶搭補漲列車，今早再度漲停，創下17個月新高價。

16.熱映(3373)：外資穩定買超護航股價，股價整理許久，今早逆勢上攻，漲幅達5%。

17.旺玖(6233)：低基期轉機、MEMS題材護體，外資連2日買超，早盤逆勢帶量上漲逾2.5%，站上所有短均。

18.祥碩(5269)：近期面臨搶單傳聞侵擾，導致股價連日遭壓抑，外資雖身體力行買超，但股價仍續跌逾6%，失守1600元關卡、創2個月低點。

19.正新(2105)：H2營運樂觀，外資連3力挺，晨盤步伐穩健抗跌，一度漲逾1%。

20.生華科(6492)：新冠新藥告捷，連拉2根漲停歡慶，改寫3年半高價。

21.茂迪(6244)：減資瘦身+綠能題材發酵，晨盤亮燈拉第3根漲停後，陷入多空激戰震盪激烈，成交量能放大至逾5萬張。

22.大學光(3218)：自營商連4買助威，多頭發動快攻，早盤翻紅急拉漲停，改寫天價297元。

23.晶碩(6491)：8月營收年增23.99%，近日獲法人偏多操作，早盤翻紅走揚3%，力保200元及五日線。

24.佳凌(4976)：轉型有成，全年拚轉盈，晨盤翻紅彈漲5%，堅守高位。

(時報資訊)