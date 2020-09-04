周四美股的狂跌，科技股的失勢和領跌為眾所皆見，其中重量級權值股蘋果更為首因。周四蘋果股價一度重挫8.29%，收盤時收斂跌幅，仍重挫8.01%，收報120.88美元。

iPhone製造商蘋果在3日周四的市值憑空消失1800億美元，為任何其他公司所未見的股價單日最大損失，雖然蘋果市值仍維持在2兆美元以上。

蘋果周四的跌幅僅次於該公司在今年3月16日的跌幅，當時的新冠肺炎大流行，單日跌12.9%。蘋果周四的股價損失，金額亦已超過標普500的個別470家企業市值，或是超過墊底37家企業市值總合。蘋果周四的跌幅也是道瓊工業表現最差的個股。

長期觀察，蘋果的股價仍為堅實的，今年以來股價上漲65%，去年整年更上漲了127%。

市值大流失前一次的紀錄為福斯汽車所創造，在2008年10月保時捷宣稱以收購福斯多數股份，福斯大漲82%，但隨著隔天的正常化，隔日福斯大跌44%，市值損失1530億美元。

另一紀錄為臉書，2018年7月公布優異業績表現，但在劍橋報告的醜聞出現後，商業模式面臨壓力，隨後股價大跌19%，單日流失1190億美元市值。

(時報資訊)