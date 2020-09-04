大同(2371)市場派臨股價將在10月21日舉行，大同公司派力保經營權近期動作頻頻。針對臨股會召開，大同也提出2大疑點；而華映問題方面，大同亦在本周代子公司華映-以公開標售方式附解除條件出售楊梅新城宿舍建物所有權暨座落土地，標的物為桃園市楊梅區上田段919地號等12筆土地及同段145建號等7筆建物，交易金額新台幣2.21億元整，交易對象為大造投資，預計處分利益合計約為新台幣1.04億元。

大同指出，公司一向重視所有股東權益，亦尊重小股東經合法申請，有召集臨時股東會權利。但本次經濟部核准新大同與欣同召開臨股會，有二大問題：

1.本公司董事會順利運作時，二公司以公司法173條第四項申請，經濟部核准，是不符原法律規定，本公司已依法提出訴願。

2.鄭文逸嚴重違法炒股已被重判13.5年。鄭文逸實際控制的新大同與欣同是其炒股的法人群組，二公司被核准召集臨股會。無異承認鄭文逸得保有其炒股犯罪所得。並以該股票贓物行使股東會召集權、提名權，對國家法制是個極大的衝擊與挑戰。大同嚴正籲請經濟部撤回准許二公司召開臨股會之原處分。

大同旗下面板廠華映的23萬小股東組成自救會，在上個月26日前往總統府抗議，並發起一人一信向總統蔡英文陳情，隨後再赴監察院，由華映股東自救會執行長孫金清遞交陳情書，請院長陳菊嚴格把關主管機關深入追查大同掏空華映一案。孫金清表示，這次是華映股東自救會第8次號召陳情抗議，雖然已經成功將華映母公司大同的管理階層起訴，但還是發起一人一信向總統蔡英文陳情，並希望監察院長陳菊可以監督主管機關嚴格把關，不要再讓大同董事長林郭文艷賤賣華映資產。

(時報資訊)