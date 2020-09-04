美股道瓊周四暴跌800點，創下6月以來最慘烈表現，科技股那斯達克指數跌幅將近5%，使科技富豪近期的財富增長暫告一段落，前十大科技富豪的總財富一夜之間蒸發了440億美元（約新台幣1.3兆元）。

美國財經媒體報導，美股周四出現近三個月來最大跌幅，顯示投資人對於股市的估值泡沫化感到擔憂。在10大科技富豪中，損失最多的是亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯，其身價一夜之間暴跌90億美元；特斯拉執行長馬斯克身價下跌85億美元，該公司股價已經連續三天下跌，有進入熊市的疑慮。

報導指出，這些富豪財富大縮水，顯示帳面財富曇花一現的本質，尤其在目前股市高點，且與經濟現實面脫節之際。

不過，儘管周四股票大跌，全球500大富豪的總財富今年以來仍大增了8300億美元，貝佐斯為最大收益者，身價大漲830億美元，馬斯克排名第二，身價增長690億美元。

由於投資人拋售近來飆漲的科技股，導致華爾街股市周四重挫，科技五大天王全盤皆墨，蘋果重摔8%、臉書大跌3.7%、谷歌母公司Alphabet重挫5.1%、亞馬遜跌幅4.6%、微軟跌6.1%。近來飆漲的特斯拉更是暴跌9%。

(中時新聞網)