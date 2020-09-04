中午媽媽煮了拿手好菜「芋頭米粉湯」，又香又濃的湯頭和豐富的餡料，讓曉青忍不住多吃了一碗，但不過一會兒，卻感到肚子不太舒服，脹脹的、又有點消化不良的隱隱作痛，且不舒服的感覺愈來愈加劇，輕微脹痛變成絞痛，到了晚上病情更嚴重，雖然頻跑廁所嘔吐，幾乎把胃清空，還將膽汁吐了出來，仍沒辦法緩解想嘔吐的感覺，讓她全身無力癱軟在床上。就醫後才知道原來是中了「腸胃炎」。

腸胃炎分為兩大類 細菌性腸胃炎與病毒型腸胃炎

胃腸肝膽科醫師王志堂表示，所謂腸胃炎，就是腸黏膜或者胃黏膜發炎所引起的。一般而言，腸胃炎分為兩大類，一種是食物中毒引起的細菌性腸胃炎，另一種則是病毒型腸胃炎。

王志堂進一步說明，通常會引起食物中毒的病菌，包括大腸桿菌、葡萄球菌、沙門桿菌等。食物本身不乾淨、沒有烹煮完全，或者放置食物的器皿不清潔，也都可能引發細菌傳染，人一吃了不乾淨的食物，立刻上吐下瀉，腹痛難耐，有時拉肚子太過嚴重，還可能引起脫水、休克。

另外一種病毒型腸胃炎，病毒種類通常都是輪狀病毒、諾羅病毒、腺病毒40.41型等引起的腸胃炎症狀，一旦感染病毒，視患者感染的病毒種類及個人的免疫力，決定病程的長短。不僅會有噁心、拉肚子、腹痛等腸胃炎病症，少數患者還會併發肌肉痠痛、全身痠軟、發燒、頭痛等症狀，有人一天拉肚子達7、8次，有人一天僅3、4次，也有人拉兩天後即可慢慢自行復原，但有人還是需要就醫治療才行，其不舒服程度依據患者抵抗力強弱而有所差別。

症狀輕微無須就醫 飲食清淡、補充電解質即可改善

腸胃炎是很常見的疾病，一般腸胃炎發生時，王志堂表示，若症狀輕微、沒有發燒，或是太過不舒服的感覺，僅是輕微拉肚子，那麼只要飲食清淡、多喝水，過一、兩天就會自行痊癒，無需就醫治療。

治療原則為補充水分、電解質及清淡飲食，以及症狀治療，如果是身體比較虛弱的小嬰兒或者老人，多以打點滴補充水分，避免脫水；如果是食物中毒，就醫後醫師也會做糞便檢查，先確定是哪一種病菌引發食物中毒，然後給予藥物、對症下藥。

腸胃炎不一定要禁食 這些食物都能補充水分、養分

坊間常說，得了腸胃炎只要「餓三天就好」。王志堂解釋，人吃東西需要經過腸胃吸收消化，在腸胃發炎時，最好可以吃清淡一點，或者一兩餐不吃，讓腸、胃獲得充分休息。「禁食」可避免腸胃蠕動，讓患者恢復較快，但也不是完全都不能吃東西，建議腸胃炎患者可煮白粥熬米湯喝，若覺得沒味道可加一點鹽巴，也可以選擇白土司、白麵條、白饅頭，甚至喝點白開水，或者稀釋過後的電解飲料，都可以在腸胃炎期間補充水分與養分。

病毒性腸胃炎傳染力強 日常衛生習慣要做好

王志堂說，水分與電解值補充，可保持人體正常運作，患者若因為腸胃炎拉肚子、嘔吐脫水，電解值不平衡，不僅會沒力氣，也容易引起抽筋，甚至心臟不好的患者也容易發生危險。

此外，罹患腸胃炎時，最好能忌口，油炸類、燒烤類油膩的食物別吃，太過甜膩的甜食少碰，先以無味清淡的飲食開始，少量多餐，等到身體逐漸恢復，止吐也止瀉，在依照身體狀況逐漸增加食物的種類品項。

最重要的一點是，病毒性腸胃炎傳染力強，包括口水、排泄物，或與病人密切接觸都可能傳播，因此感染腸胃炎時，排泄物應清理乾淨，清理過後手也應該洗淨再觸碰食物，以免擴大腸胃炎傳染，養成良好個人衛生習慣，飯前便後一定要洗手，一旦發現糞便或嘔吐物中有血，病情恐不是單純的腸胃炎，建議及早發現治療，才能盡早恢復健康。

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(中時新聞網)