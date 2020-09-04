去年新北市三重警分局慈福派出所副所長鍾慶君，要求員警逮捕到派出報案的被害人，刑事部分他遭依妨害自由判刑3月，及使公務員登載不實罪判刑1年，獲緩刑3年宣告，行政懲戒部分，懲戒法院第一審將他判處降一級懲戒。可上訴。

本案導因呂姓男子與鄭姓男子去年2月17日下午4點，因行車糾紛而前往派出所製作筆錄，鍾慶君明知呂不符合刑事訴訟法所規定現行犯之要件，依法不得逮捕，竟假借職務上權力在當天晚上要求其他員警違法逮捕呂男，剝奪呂的行動自由。

之後，鍾男又命令郭姓女警虛偽記載逮捕地點在派出所外，及假的逮捕時間，再要求呂男簽名，並將公文書連同調查筆錄等資料移送新北地方檢察署。

新北地方法院考量鍾男身為警務人員，竟無視同仁勸阻與法律規定，恣意下令員警逮捕呂男，事後又假造公文書，致使公權力蒙羞，所為均非可取，惟念其終知坦承犯行，態度尚可，並獲呂男的諒解，請求從輕量刑，讓他獲緩刑。

新北市警局移送究責部分，懲戒法院第一審將鍾男判處降1級改敘，如不服可上訴第二審。

(中時 )