Jimmy Butler wins Game 2 at the line after a last second foul. WOW. pic.twitter.com/4LfyRqCL3T — Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2020

或許NBA收視率大跌主因之一，就是裁判這種死不認錯態度！就算外界狂批熱火與公鹿G2最後兩次判決充滿爭議，甚至直接影響比賽最終勝負結果，根據聯盟4日公布這場比賽最後兩分鐘裁判報告，裁判卻依然堅持那兩次爭議判決都是正確的。

第1個很具爭議的判決出現在最後4.3秒，米德頓的三分出手遭到卓拉吉奇犯規，讓他3罰俱中幫助公鹿追平，可是卓拉吉奇未跟米德頓有著明顯身體接觸，裁判給的解釋是，卓拉吉奇侵犯了米德頓的投籃空間，甚至碰到了米德頓膝蓋。

至於第2個爭議判決，就是吉米巴特勒在槍響同時出手，阿提托康波撲上前被吹犯規，讓巴特勒在比賽結束後站上罰球線兩罰俱中，讓公鹿連反擊機會都沒有，裁判報告給的理由是，「在巴特勒投籃時，阿提托康波的手碰到他的上腹部。」

儘管裁判引用的規則，外界都能接受，但讓外界不滿的是，為何要讓這場東區準決賽結果取決於罰球？畢竟勝負還是交給球員自己決定才對，聯盟竟然放任裁判在最後關頭連吹兩次爭議判決，難怪會讓球迷質疑公平性，甚至乾脆選擇不看了。

(中時 )